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03 Ocak 2020, Cuma
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Herrera: Fener’e geliyorum!

Herrera: Fener’e geliyorum!

İsrail ekibi Maccabi Netanya'da forma giyen Borja Herrera, sosyal medya hesabından "I'm come to @Fenerbahce" ('ye geliyorum) yazdı. 26 yaşındaki İspanyol sol bekin bu paylaşımını dikkat çekmek için yaptığı tahmin ediliyor.

İsrail ekibi Maccabi Netanya'da forma giyen Borja Herrera, sosyal medya hesabından "I'm come to @Fenerbahce" ('ye geliyorum) yazdı. 26 yaşındaki İspanyol sol bekin bu paylaşımını dikkat çekmek için yaptığı tahmin ediliyor. Piyasa değeri 200 bin euro olan Herrera sezon başında transfer olduğu Netanya'da 4 maçta forma şansı bulabildi. Herrera; Valladolid, Las Palmas ve Albacete'de tutunamamıştı.

  1. 3.1.2020
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