Herrera: Fener’e geliyorum!

İsrail ekibi Maccabi Netanya'da forma giyen Borja Herrera, sosyal medya hesabından "I'm come to @Fenerbahce" (Fenerbahçe'ye geliyorum) yazdı. 26 yaşındaki İspanyol sol bekin bu paylaşımını dikkat çekmek için yaptığı tahmin ediliyor. Piyasa değeri 200 bin euro olan Herrera sezon başında transfer olduğu Netanya'da 4 maçta forma şansı bulabildi. Herrera; Valladolid, Las Palmas ve Albacete'de tutunamamıştı.