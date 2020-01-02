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Fenerbahçe Muriç'in yanına süper golcüyü transfer ediyor!
Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve kötü giden deplasman istatiğine son vermişti... Ara transfer döneminde doğru bölgelere takviye yaparak güçlenmeyi hedefleyen sarı kanarya, Vedat Muriç'in yanına asistleri ve golleriyle ön plana çıkan bir ismi arıyordu... Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yanına getireceği o ismi buldu! İşte Fenerbahçe'de Muriç'in 2020 yılındaki olası partneri ve transfer dair kritik detaylar!...
2 Ocak 2020 Perşembe 13:24
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Damien Comolli, ara transfer için çalışmalarına başladı. Sezon başında yapılan transferlerden tam olarak istenilen verimi alamayan Kanarya, ara transferde bir sürprize imza atmak istemiyor.
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Bu hususta kadroya dahil edilecek yıldızlar için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçeli yetkililer, takıma çabuk alışabilecek ve başarıya aç yıldızlarla yoluna devam etmek istiyor.
İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan son dakika raporları;
FRANSA'DAN SÜRPRİZ İSİM!
Türkiye'de genç ve yetenekli isimlere kancayı atan Fenerbahçe, bir diğer yandan Avrupa'da yüksek potansiyelli yıldızlara da resmi imzayı attırmak için girişimlere başladı.
Fransa'nın dünyaca ünlü spor sitesi Rmc Sports, daha önce adı sarı lacivertlilerle hiç anılmayan bir ismi gündemine taşıdı!