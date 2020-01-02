Fenerbahçe Muriç'in yanına süper golcüyü transfer ediyor!

Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve kötü giden deplasman istatiğine son vermişti... Ara transfer döneminde doğru bölgelere takviye yaparak güçlenmeyi hedefleyen sarı kanarya, Vedat Muriç'in yanına asistleri ve golleriyle ön plana çıkan bir ismi arıyordu... Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yanına getireceği o ismi buldu! İşte Fenerbahçe'de Muriç'in 2020 yılındaki olası partneri ve transfer dair kritik detaylar!...

2 Ocak 2020 Perşembe 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





