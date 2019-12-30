Gustavo’ya kart şoku
Başka bir tartışmalı pozisyon ise 19. dakikada yaşandı. Gustavo, Oğulcan'ın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilyalı, kırmızı bekledi. Ancak Meler, sarı kart bile çıkarmadı. Bundan iki dakika sonra ise Oğulcan, Jailson'a çift dalınca bu kez sarı kart gördü. Gustavo da önceki pozisyonu hatırlatınca kart gören isim oldu.
- 30.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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