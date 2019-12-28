Gol atarsa sevinebilir
Vedat Muriç yarın eski kulübü Çaykur Rize'ye karşı forma giyecek. Kosovalı forvet, farklı bir heyecan yaşarken, Rize cephesinden de açıklama geldi. Basın sözcüsü Hasan Bekir, Muriç'i çok sevdiklerini belirterek, "Vedat çok karakterli bir oyuncu. Rizespor'da başardığı işler önemli. Gittikten sonra da Rize ile diyaloğu devam ediyor. Bize gol atar ve sevinirse biz olumsuz bakmayız. Ama taraftarlarımız gol sevincinin dozuna göre tepki gösterebilir. Ayrıca biz Vedat'a gol attırmamak için çaba sarf edeceğiz. Kazanmak istiyoruz" dedi.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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