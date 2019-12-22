‘Birlikte izleyelim’
Başkan Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi maça davet etti. Derbi öncesi Çebi’yi ziyaret edip jest yapan Koç’un, “Başkanlığınızı tebrik ederim. Sizi Kadıköy’de görmek isteriz, gelirseniz şeref verirsiniz. Maçı yan yana izleyelim” dediği bildirildi. İkili bugün birlikte oturacak.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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