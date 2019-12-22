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22 Aralık 2019, Pazar
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‘Birlikte izleyelim’

‘Birlikte izleyelim’

Başkan , Başkanı ’yi maça davet etti. Derbi öncesi Çebi’yi ziyaret edip jest yapan Koç’un, “Başkanlığınızı tebrik ederim. Sizi ’de görmek isteriz, gelirseniz şeref verirsiniz. Maçı yan yana izleyelim” dediği bildirildi. İkili bugün birlikte oturacak.

Başkan , Başkanı 'yi maça davet etti. Derbi öncesi Çebi'yi ziyaret edip jest yapan Koç'un, "Başkanlığınızı tebrik ederim. Sizi 'de görmek isteriz, gelirseniz şeref verirsiniz. Maçı yan yana izleyelim" dediği bildirildi. İkili bugün birlikte oturacak.
  1. 22.12.2019
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