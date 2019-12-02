Fenerbahçe deplasmanda eriyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe deplasmanda eriyor!

deplasmanda eriyor!

Fenerbahçe deplasmanda eriyor!

Kanarya'nın deplasman fobisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezonki 7 dış saha maçının 5’inde kazanamazken, toplam 12 puan kaybetti... Zirvenin uzağında kaldı.

Göztepe'de 2 puan bırakan Kanarya son 3 dış saha maçında 7 puan kaybetti. Bu sezon ligde oynadığı 7 deplasman maçında sadece ve Denizlispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler; (1-3) ve Kayserispor'a (0-1) mağlup oldu. (0-0), Yeni Malatyaspor (0-0) ve Göztepe (2-2) ile berabere kaldı. Henüz 13. haftada şampiyonluk yarışında hayati önemde 12 puanı dış sahada heba etti.

  1. 2.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe deplasmanda eriyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN