Fenerbahçe deplasmanda eriyor!

Göztepe'de 2 puan bırakan Kanarya son 3 dış saha maçında 7 puan kaybetti. Bu sezon ligde oynadığı 7 deplasman maçında sadece Başakşehir ve Denizlispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler; Alanyaspor (1-3) ve Kayserispor'a (0-1) mağlup oldu. Galatasaray (0-0), Yeni Malatyaspor (0-0) ve Göztepe (2-2) ile berabere kaldı. Henüz 13. haftada şampiyonluk yarışında hayati önemde 12 puanı dış sahada heba etti.