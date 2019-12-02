Fenerbahçe deplasmanda eriyor!
Kanarya'nın deplasman fobisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezonki 7 dış saha maçının 5’inde kazanamazken, toplam 12 puan kaybetti... Zirvenin uzağında kaldı.
Göztepe'de 2 puan bırakan Kanarya son 3 dış saha maçında 7 puan kaybetti. Bu sezon ligde oynadığı 7 deplasman maçında sadece Başakşehir ve Denizlispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler; Alanyaspor (1-3) ve Kayserispor'a (0-1) mağlup oldu. Galatasaray (0-0), Yeni Malatyaspor (0-0) ve Göztepe (2-2) ile berabere kaldı. Henüz 13. haftada şampiyonluk yarışında hayati önemde 12 puanı dış sahada heba etti.
- 2.12.2019
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