Fenerbahçe'den en kötü ikinci start!

Ersun Yanal ve takımı bu performansıyla sadece tarihin en kötü sezonunun yaşandığı geçen yılki Cocu-Coeman'lı dönemi (13 puan) geçebildi. Çok eleştirilen Aykut Kocaman bile son dönemi olan 2017-18 sezonunda ilk 13 haftada 23 puan elde etmişti. Yanal şampiyonluğa ulaştığı 2013-14 sezonunun ilk 13 haftasında ise topladığı 32 puanla lider durumdaydı.