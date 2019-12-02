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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'den en kötü ikinci start!

Fenerbahçe'den en kötü ikinci start!

, ilk 13 haftalara göre son 15 sezonun en kötü ikinci başlangıcına imza attı. beraberliği ile lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisine düşen , son 15 yılın en kötü ikinci başlangıcına imza attı. Ligde 13 hafta geride kalırken, sarı-lacivertli ekip 22 puan toplayabildi.

ve takımı bu performansıyla sadece tarihin en kötü sezonunun yaşandığı geçen yılki Cocu-Coeman'lı dönemi (13 puan) geçebildi. Çok eleştirilen bile son dönemi olan 2017-18 sezonunda ilk 13 haftada 23 puan elde etmişti. Yanal şampiyonluğa ulaştığı 2013-14 sezonunun ilk 13 haftasında ise topladığı 32 puanla lider durumdaydı.

  1. 2.12.2019
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