Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!

Sarı-lacivertli kulüp bu gelişmeyi "Acaba kim döndü?" paylaşımıyla yüzü kapalı bir fotoğraf seçerek paylaştı. Daha sonrasında Muriqi'nin antrenmana katıldığı fotoğrafı paylaşarak taraftarların uzun süredir beklediği haberi verdi. Kosovalı golcü antrenmanın ilk bölümüne katılarak takımla çalışmalara başladı.

Muriqi, Fenerbahçe'de en son Kasımpaşa maçına çıkmış ve 2 gol atmıştı.

GÖZTEPE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, hücum defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Tedavisi süren oyunculardan Vedat Muric'in ısınma ile 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı, uzun süreli sakatlığı bulunan Max Kruse'nin ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi. Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde tedavisini sürdürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.