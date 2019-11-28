Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Fenerbahçe'nin uzun süredir sakat olan yıldız oyuncusu Vedat Muriqi hakkında Twitter'dan yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarlardan büyük etkileşim aldı.
Sarı-lacivertli kulüp bu gelişmeyi "Acaba kim döndü?" paylaşımıyla yüzü kapalı bir fotoğraf seçerek paylaştı. Daha sonrasında Muriqi'nin antrenmana katıldığı fotoğrafı paylaşarak taraftarların uzun süredir beklediği haberi verdi. Kosovalı golcü antrenmanın ilk bölümüne katılarak takımla çalışmalara başladı.
Muriqi, Fenerbahçe'de en son Kasımpaşa maçına çıkmış ve 2 gol atmıştı.
GÖZTEPE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, hücum defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Tedavisi süren oyunculardan Vedat Muric'in ısınma ile 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı, uzun süreli sakatlığı bulunan Max Kruse'nin ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi. Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde tedavisini sürdürdüğü ifade edildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 13:25
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Kruse ısınıyor
Toplam 1
Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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