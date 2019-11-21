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21 Kasım 2019, Perşembe
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’den mesaj var

Ali Şen’den mesaj var

'nin eski başkanlarından , dün çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarları çok iyi tanıdığını belirten Şen, "İşler istediğiniz gibi olmuyor.

Şampiyonluk şart. Taraftarlar geçen sezon tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. şampiyon olamazsa 'la devam edeceklerini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 21.11.2019
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