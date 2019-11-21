Ali Şen’den mesaj var
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, dün çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarları çok iyi tanıdığını belirten Şen, "İşler istediğiniz gibi olmuyor.
Şampiyonluk şart. Taraftarlar geçen sezon tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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