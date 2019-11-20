Fenerbahçe'den tarihi transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili taraftarları heyecanlandıracak flaş bir gelişme yaşandı. Comolli, dünya yıldızı isme imza attırmak için İngiltere'ye gidiyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri...