Fenerbahçe'den tarihi transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den tarihi transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili taraftarları heyecanlandıracak flaş bir gelişme yaşandı. Comolli, dünya yıldızı isme imza attırmak için İngiltere'ye gidiyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri...

20 Kasım 2019 Çarşamba 16:45 Güncelleme: 20.11.2019 16:46
Fenerbahçe'den tarihi transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak

Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, saha içi ve dışında işler istenildiği gibi gidiyor.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe milli aranın ardından pazar akşamı Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'den tarihi transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak

Sarı-Lacivertliler daha sonra Göztepe ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den tarihi transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!

Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler nispeten yolunda giderken, gözler de transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den tarihi transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak

Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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