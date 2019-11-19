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19 Kasım 2019, Salı
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’da imza krizi

Ozan Tufan’da imza krizi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle görüşmelere başlayan , ilk olarak 'a imza attırmıştı. Daha sonra ile görüşen sarı-lacivertliler, ilk görüşmeden olumsuz sonuç aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle görüşmelere başlayan , ilk olarak 'a imza attırmıştı. Daha sonra ile görüşen sarı-lacivertliler, ilk görüşmeden olumsuz sonuç aldı. Bu sezon performansıyla Fenerbahçe'nin ve A 'ın vazgeçilmezleri arasına giren 24 yaşındaki futbolcunun sözleşme yenileme konusunda acele etmeyeceği öğrenildi. Yurt dışından da teklifler alan Ozan'ın EURO 2020'den sonra kararını vermek istediği belirtildi.

  1. 19.11.2019
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