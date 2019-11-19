Ozan Tufan’da imza krizi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle görüşmelere başlayan Fenerbahçe, ilk olarak Nabil Dirar'a imza attırmıştı. Daha sonra Ozan Tufan ile görüşen sarı-lacivertliler, ilk görüşmeden olumsuz sonuç aldı. Bu sezon performansıyla Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren 24 yaşındaki futbolcunun sözleşme yenileme konusunda acele etmeyeceği öğrenildi. Yurt dışından da teklifler alan Ozan'ın EURO 2020'den sonra kararını vermek istediği belirtildi.