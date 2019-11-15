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15 Kasım 2019, Cuma
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'de Muriç gerçeği

Fenerbahçe'de Muriç gerçeği

'in yaşadığı sakatlığın ardından sağlık ekibi eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Sarı-lacivertliler, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Milli takıma seçilen oyuncuların sakatlıkları olsa da prosedür gereği gitmek zorunda olduğu belirtilirken, "Muriç'in sakatlığı gitmeden önce milli takımına bildirildi. Kosovalı yetkililer de prosedür gereği bakıp karar verdi. Muriç'in sakatlığından habersiz 'ya gittiği yönündeki haberler doğru değil" ifadeleri kullanıldı.

Vedat Muriç'in yaşadığı sakatlığın ardından sağlık ekibi eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Sarı-lacivertliler, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Milli takıma seçilen oyuncuların sakatlıkları olsa da prosedür gereği gitmek zorunda olduğu belirtilirken, "Muriç'in sakatlığı gitmeden önce milli takımına bildirildi. Kosovalı yetkililer de prosedür gereği bakıp karar verdi. Muriç'in sakatlığından habersiz 'ya gittiği yönündeki haberler doğru değil" ifadeleri kullanıldı.

  1. 15.11.2019
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