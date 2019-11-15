Fenerbahçe'de Muriç gerçeği
Vedat Muriç'in yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe sağlık ekibi eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Sarı-lacivertliler, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Milli takıma seçilen oyuncuların sakatlıkları olsa da prosedür gereği gitmek zorunda olduğu belirtilirken, "Muriç'in sakatlığı gitmeden önce milli takımına bildirildi. Kosovalı yetkililer de prosedür gereği bakıp karar verdi. Muriç'in sakatlığından habersiz Kosova'ya gittiği yönündeki haberler doğru değil" ifadeleri kullanıldı.
Vedat Muriç'in yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe sağlık ekibi eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Sarı-lacivertliler, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Milli takıma seçilen oyuncuların sakatlıkları olsa da prosedür gereği gitmek zorunda olduğu belirtilirken, "Muriç'in sakatlığı gitmeden önce milli takımına bildirildi. Kosovalı yetkililer de prosedür gereği bakıp karar verdi. Muriç'in sakatlığından habersiz Kosova'ya gittiği yönündeki haberler doğru değil" ifadeleri kullanıldı.
- 15.11.2019
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