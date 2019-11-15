Fenerbahçe'de Ersun Yanal sahalara döndü

Gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle 2 gün dinlenen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün sahaya indi. Takımının başında olan tecrübeli hocanın durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada dünkü idmanda Gustavo, takımla çalışmalara başlarken, sakatlıkları devam eden Muriç ile Kruse, takımdan ayrı kendilerine verilen programı uyguladı.