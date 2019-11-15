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15 Kasım 2019, Cuma
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'de sahalara döndü

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sahalara döndü

Gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle 2 gün dinlenen , dün sahaya indi. Takımının başında olan tecrübeli hocanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle 2 gün dinlenen , dün sahaya indi. Takımının başında olan tecrübeli hocanın durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada dünkü idmanda Gustavo, takımla çalışmalara başlarken, sakatlıkları devam eden Muriç ile Kruse, takımdan ayrı kendilerine verilen programı uyguladı.

  1. 15.11.2019
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