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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'nin Altay duvarı

Fenerbahçe'nin Altay duvarı

Bu sezon yediği hatalı gollerle eleştiri alan , karşısında günündeydi... Genç file bekçisi 2 gol yemesine rağmen kritik anlardaki 3 kurtarışı ile galibiyeti emniyete aldı.

21 yaşındaki file bekçisi, iki gol yemesine rağmen kalesini başarıyla savundu. Özellikle 34'te Koita'nın, 54'te ise Yusuf Erdoğan'ın karşı karşıya pozisyonlarda çektiği şutları savuştururken yeteneğini konuşturdu. 70. dakikada ise altıpasta boş durumda bekleyen Ben Youssef'in önünde son anda topu kontrol edip, kalesini 3 mutlak golden korudu; galibiyette pay sahibi oldu. 'ın yediği iki golde ise yapacak çok fazla bir şeyi yoktu.

  1. 9.11.2019
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