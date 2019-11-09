Fenerbahçe'nin Altay duvarı

21 yaşındaki file bekçisi, iki gol yemesine rağmen kalesini başarıyla savundu. Özellikle 34'te Koita'nın, 54'te ise Yusuf Erdoğan'ın karşı karşıya pozisyonlarda çektiği şutları savuştururken yeteneğini konuşturdu. 70. dakikada ise altıpasta boş durumda bekleyen Ben Youssef'in önünde son anda topu kontrol edip, kalesini 3 mutlak golden korudu; galibiyette pay sahibi oldu. Altay Bayındır'ın yediği iki golde ise yapacak çok fazla bir şeyi yoktu.