Fenerbahçe'nin Altay duvarı
Bu sezon yediği hatalı gollerle eleştiri alan Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında günündeydi... Genç file bekçisi 2 gol yemesine rağmen kritik anlardaki 3 kurtarışı ile galibiyeti emniyete aldı.
21 yaşındaki file bekçisi, iki gol yemesine rağmen kalesini başarıyla savundu. Özellikle 34'te Koita'nın, 54'te ise Yusuf Erdoğan'ın karşı karşıya pozisyonlarda çektiği şutları savuştururken yeteneğini konuşturdu. 70. dakikada ise altıpasta boş durumda bekleyen Ben Youssef'in önünde son anda topu kontrol edip, kalesini 3 mutlak golden korudu; galibiyette pay sahibi oldu. Altay Bayındır'ın yediği iki golde ise yapacak çok fazla bir şeyi yoktu.
- 9.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçe'nin Altay duvarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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