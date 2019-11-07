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07 Kasım 2019, Perşembe
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'nin konuğu

Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

, 'in 11. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu.

Teknik direktör yönetimindeki , haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

  1. 07.11.2019
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