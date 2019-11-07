Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
- 07.11.2019
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Toplam 4
Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
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Toplam 5
Yorum
TORUN EN BÜYÜK YARDIMCISI SEEN OLMALIYDIN ABRÜRAHİM BAŞKAN SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARISIZLIK OLMAZ. SEN OYNAMAYAN ADAMA FUTBOL OYNATTIN. ŞİMDİ NEREDESİN. YOKLARDASIN. İMPA-
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 2
Yorum
ANLAYAMAMIŞ.ZAMANI GEÇMİŞ HOCANIN GS FUTBOLUNU AVRUPA FUTBOLU SEVİYESİNE TAŞIYACAK BİRİSİ BU GS TAKIMININ BAŞINA GELMELİ. TOPLAMA EMEKLİLERLE BU İŞİN OLAMAYACAĞINI İMPARATOR
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