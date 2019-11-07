Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi

Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi

Süper Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken Fenerbahçe 5 galibiyet, 3 mağlubiyet 2 beraberlikle birlikte 17 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler puanla ligin 4'üncü sırasında yer alıyor. Teknik direktör Ersun Yanal alınan sonuçlardan memnun değil. Sezon öncesinde büyük umutlarla kurulan kadroda eksikler göze çarpıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde devre arasında 3 isim ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...
7 Kasım 2019 Perşembe 07:10 Güncelleme: 07.11.2019 07:12
Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, kadro çalışmalarını da detaylıca planlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi

Teknik direktör Ersun Yanal, alınan sonuçlar neticesinde devre arasında takıma yeni oyuncuların katılması gerektiğini yönetime iletti.

Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi

Tecrübeli teknik adam ayrıca takımdan gönderilecek isimleri de belirlemiş durumda. İşte ayrıntılar...

Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi

Yaz döneminde önemli transfer hamleleri gerçekleştiren Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde sınıfta kalmıştı.

Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi

Ancak kadroda bulunan bazı oyuncuların performansı takımda transfer ihtiyacının sol bekten fazlası olduğunu gösterdi.

FENERBAHÇE'DEN 6 KASIM GÖNDERMESİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN