Ersun Yanal'dan flaş karar! 3 yıldızın üzerini çizdi

Süper Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken Fenerbahçe 5 galibiyet, 3 mağlubiyet 2 beraberlikle birlikte 17 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler puanla ligin 4'üncü sırasında yer alıyor. Teknik direktör Ersun Yanal alınan sonuçlardan memnun değil. Sezon öncesinde büyük umutlarla kurulan kadroda eksikler göze çarpıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde devre arasında 3 isim ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...

7 Kasım 2019 Perşembe 07:10 Güncelleme: 07.11.2019 07:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





