Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali'

Fotomaç gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili, ''Takım mağlup olunca sakın başka yönlere gitme. Teknik direktörüne bak, takımına bak Ali. Sonra muhallebi yerken dişin kırılır. Senin üstüne gelen, söz konusu medya kuruluşları hangileri? İkili oynama. Önce ne istediğine karar ver.'' ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamalarının tamamı...
7 Kasım 2019 Perşembe 07:32
Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali'

Tarih 21 Mayıs 2019, Fenerbahçe Başkanı konuşuyor: "Evet, hakem hataları konuşuluyor.

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Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali'

Dikkat ederseniz sezon sonuna doğru artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre 'kurgulanmış bir düzen var burada' ne yazık ki böyle söylüyorum.

Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali'

Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir yerde VAR sistemi çok iyi tam yerine oturtulursa işler daha pozitif yöne gider..." Tarih 31 Ekim 2019: "Biri siyasi diğeri sportif nedenlerden Türkiye'nin iki büyük medya grubu benim üzerime geliyor."

Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali'

Tarih 5 Kasım 2019:
"Bir hakem eskisi bu maçta yaşananları sanki ligimiz dizayn ediliyor, işler organize ediliyor tarzında konuşuyor.

Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali'

Bir adım daha ileri gidiyorum. Fenerbahçe'ye bağdaştırıldı. Bir adım daha ileri gidiyorum benim şahsıma kadar getirildi.

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