Usta yorumcudan flaş sözler! 'Bana bak Ali'

Fotomaç gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili, ''Takım mağlup olunca sakın başka yönlere gitme. Teknik direktörüne bak, takımına bak Ali. Sonra muhallebi yerken dişin kırılır. Senin üstüne gelen, söz konusu medya kuruluşları hangileri? İkili oynama. Önce ne istediğine karar ver.'' ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamalarının tamamı...
7 Kasım 2019 Perşembe 07:32
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Tarih 21 Mayıs 2019, Fenerbahçe Başkanı konuşuyor: "Evet, hakem hataları konuşuluyor.
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Dikkat ederseniz sezon sonuna doğru artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre 'kurgulanmış bir düzen var burada' ne yazık ki böyle söylüyorum.
Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir yerde VAR sistemi çok iyi tam yerine oturtulursa işler daha pozitif yöne gider..." Tarih 31 Ekim 2019: "Biri siyasi diğeri sportif nedenlerden Türkiye'nin iki büyük medya grubu benim üzerime geliyor."
Tarih 5 Kasım 2019: "Bir hakem eskisi bu maçta yaşananları sanki ligimiz dizayn ediliyor, işler organize ediliyor tarzında konuşuyor.
Bir adım daha ileri gidiyorum. Fenerbahçe'ye bağdaştırıldı. Bir adım daha ileri gidiyorum benim şahsıma kadar getirildi.