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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'den 'a 6 Kasım göndermesi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 6 Kasım göndermesi!

'den 'a 6 Kasım göndermesi geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi giyim markası Fenerium'un hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı aldığı 6-0'lık galibiyet hatırlatıldı.

6 Kasım 2002 tarihinde ezeli rakibi 'ı 6-0'lık skorla mağlup etmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar gün boyunca sosyal medyadan 6 Kasım ile ilgili paylaşımlar yaptılar. Fenerbahçe'nin resmi giyim markası Fenerium da tarihi skor ile ilgili göndermeli bir paylaşım yaptı. Fenerium'un hesabından yapılan paylaşımda ''O günkü çocuklar bugün büyüdüler. #TarihteBugün ibaresi yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin göndermeli paylaşımı...


  1. 06.11.2019
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