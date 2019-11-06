Fenerbahçe'den Galatasaray'a 6 Kasım göndermesi!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 6 Kasım göndermesi geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi giyim markası Fenerium'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı aldığı 6-0'lık galibiyet hatırlatıldı.
Fenerbahçe 6 Kasım 2002 tarihinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 6-0'lık skorla mağlup etmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar gün boyunca sosyal medyadan 6 Kasım ile ilgili paylaşımlar yaptılar. Fenerbahçe'nin resmi giyim markası Fenerium da tarihi skor ile ilgili göndermeli bir paylaşım yaptı. Fenerium'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''O günkü çocuklar bugün büyüdüler. #TarihteBugün ibaresi yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin göndermeli paylaşımı...
- 06.11.2019
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
-
5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 6 Kasım göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.