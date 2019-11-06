Fenerbahçe'den Galatasaray'a 6 Kasım göndermesi!

Fenerbahçe 6 Kasım 2002 tarihinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 6-0'lık skorla mağlup etmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar gün boyunca sosyal medyadan 6 Kasım ile ilgili paylaşımlar yaptılar. Fenerbahçe'nin resmi giyim markası Fenerium da tarihi skor ile ilgili göndermeli bir paylaşım yaptı. Fenerium'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''O günkü çocuklar bugün büyüdüler. #TarihteBugün ibaresi yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin göndermeli paylaşımı...





