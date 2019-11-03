Toroğlu'ndan MHK'ya mesaj: İkisine de güvenme!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu Programında oynanan Antalyaspor - Beşiktaş ve Trabzonspor - Göztepe maçlarını değerlendirdi.
Hakemlere sert tepki gösteren Toroğlu, "Zekeriya Alp'e sesleniyorum, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen'e güvenme." ifadelerini kullandı.
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