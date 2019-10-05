Antalya geçilmez

Süper Lig'e galibiyetle başlamasına rağmen sonraki 4 haftada 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak duraklama dönemine giren Antalyaspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor zaferiyle kötü gidişi bitirmişti. Kırmızı-beyazlı takım, dün gece de Fenerbahçe Kadıköy'de mağlup edip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Henüz 6. dakikada Ufuk Akyol'un golüyle öne geçen Bülent Korkmaz'ın talebeleri maçın geri kalanında tam bir mücedele örneği sergiledi. Arka arkaya gelişen Fenerbahçe ataklarında savunmaya adeta duvar ördüler.

PUANLARI EŞİTLEDİ

Sanki 'Çanakkale Geçilmez'i oynayan güney ekibi, defansta neredeyse hiç hata yapmadı. Ev sahibi ekibin yoğun baskısına rağmen ayakta kalmayı başardılar. Son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşayan Antayasporlu futbolcular, bu hırs ve azimleriyle alkış aldılar. Öte yandan bu sezonki 3. galibiyetini elde eden Antalyaspor, ayrıca ilk kez üst üste 2. zaferini almış oldu. Fenerbahçe ile puanını eşitleyen (11) Antalyaspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Lider Alanya'yı takibini sürdürdü.



EMRE KENARDA SARARDI

Kaptan Emre Bölezoğlu 61 dakika sahada kalırken, maçı sarı kartla tamamladı. Ancak kartı 66. dakikada gördü. 61'de oyundan alınan tecrübeli futbolcu, bir pozisyon sonrası kenardan itirazda bulundu. 4. hakemin orta hakeme haber vermesinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, kaptana sarı kart çıkardı. Emre bu karara uzun süre tepki gösterdi.



SOYDAN'DAN TEPKİ

Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar, Yaşar Kemal Uğurlu'nun vermediği penaltıya büyük tepki gösterdi. Karara isyan edenlerden biri de TFF yöneticilerinden Selim Soydan oldu. Soydan'ın verilmeyen penaltı sonrası tribünde ayağa fırlaması dikkatten kaçmadı. Soydan, TFF'de A Milli Takım sorumlusu görevinde.



ISAAC UNUTULMADI

Antalyaspor, öncemi gün vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise'yi unutmadı. Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya "Rest in peace Isaac" (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı. Isaac, 2012-14 arasında Antalyaspor formasını giymişti. Antalya'nın golünü atan Ufuk Akyol da Isaac'in isminin yazılı olduğu tişört açtı.