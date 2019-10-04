Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

Süper Lig'in 7. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Akdeniz ekibi Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 6. dakikasında konuk ekip Antalyaspor Ufuk Akyol'un kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Mücadele bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu oyundan alındı. Yedek kulübesinde itirazları üzerine sarı kart gören Emre bu kart üzerine çılgına döndü işte o anlar...

4 Ekim 2019 Cuma 22:27 Güncelleme: 04.10.2019 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





