Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

Süper Lig'in 7. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Akdeniz ekibi Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 6. dakikasında konuk ekip Antalyaspor Ufuk Akyol'un kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Mücadele bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu oyundan alındı. Yedek kulübesinde itirazları üzerine sarı kart gören Emre bu kart üzerine çılgına döndü işte o anlar...
4 Ekim 2019 Cuma 22:27 Güncelleme: 04.10.2019 22:29
İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler
İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

Fenerbahçe 7. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

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İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler
İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

Konuk ekip Antalyaspor golü 6. dakikada Ufuk Akyol ile buldu.

İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler
İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

Bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirledi.

İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler
İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu 61. dakikada oyundan alındı. Yedek kulübesinde itirazları sonrası sarı kart gören Emre, bu kart sonrası adeta çılgına döndü.

İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler
İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

İşte o anlar ve maçtan kareler...

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