Fenerbahçe'de şok sakatlık! Moses 5 hafta yok | Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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'de şok ! Moses 5 hafta yok | haberleri

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Moses 5 hafta yok | Son dakika haberleri

'in durumu belli oldu! TFF ekiplerinden forması giyen ve karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Moses'in sağlık durumu belli oldu. haberine göre; Nijeryalı oyuncu, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

maçında sakatlanan , 'nin 5-0 kazandığı karşılaşmada takımı adına ilk golü kaydeden oyuncu olmuştu. Sakatlanan oyuncunun Victor Moses'in ön üst adelede zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Buna göre; Nijeryalı oyuncu 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Gazişehir Gaziantep maçının 77'nci dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na yerini bırakan Moses için kulüpten yapılan açıklamada: "Yapılan tetkiklerden sonra Moses'in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi." denildi.

FENERBAHÇE'NİN 5 HAFTALIK FİKSTÜRÜ:

? 24.08.2019 Başakşehir (D)

? 01.09.2019 Trabzonspor

? 15.09.2019 Alanyaspor (D)

? 22.09.2019 Ankaragücü

? 29.09.2019 Galatasaray (D)

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  1. 20.08.2019
  2. Güncelleme: 20.08.2019 15:00
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