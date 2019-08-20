Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek! Dilay Kemer kimdir?

Güzel sunucu Dilay Kemer, ilik nakli olmuş ve kan bağışı için destek çağrısında bulunmuştu. Her platformda Dilay Kemer'e destek mesajları gönderen sarı lacivertli taraftarlar, bu kez Ülker Stadı'ndan güzel sunucuya seslendi.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında, Dilay Kemer'in fotoğrafının bulunduğu pankartta, "Vazgeçmek korkakların işidir. Hep seninleyiz, dualarımız seninle." mesajı yer aldı.

DİLAY KEMER KİMDİR?

Yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. Kemer, bir süre Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sundu.