Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek! Dilay Kemer kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçeli taraftarlardan 'e büyük destek!

Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek! Dilay Kemer kimdir?

TV'nin genç ve güzel sunucusu 'in kan kanserine yakalanmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar destek kampanyası düzenlemişti. Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin 'i farklı mağlup ettiği maçta taraftarlar Dilay Kemer'i unutmadı.

Güzel sunucu , ilik nakli olmuş ve kan bağışı için destek çağrısında bulunmuştu. Her platformda Dilay Kemer'e destek mesajları gönderen sarı lacivertli taraftarlar, bu kez Ülker Stadı'ndan güzel sunucuya seslendi.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçında, Dilay Kemer'in fotoğrafının bulunduğu pankartta, "Vazgeçmek korkakların işidir. Hep seninleyiz, dualarımız seninle." mesajı yer aldı.

DİLAY KEMER KİMDİR?

Yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. Kemer, bir süre TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sundu.

  1. 20.08.2019
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