Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek! Dilay Kemer kimdir?
Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalanmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar destek kampanyası düzenlemişti. Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i farklı mağlup ettiği maçta taraftarlar Dilay Kemer'i unutmadı.
Güzel sunucu Dilay Kemer, ilik nakli olmuş ve kan bağışı için destek çağrısında bulunmuştu. Her platformda Dilay Kemer'e destek mesajları gönderen sarı lacivertli taraftarlar, bu kez Ülker Stadı'ndan güzel sunucuya seslendi.
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında, Dilay Kemer'in fotoğrafının bulunduğu pankartta, "Vazgeçmek korkakların işidir. Hep seninleyiz, dualarımız seninle." mesajı yer aldı.
DİLAY KEMER KİMDİR?
Yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. Kemer, bir süre Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sundu.
- 20.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek! Dilay Kemer kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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