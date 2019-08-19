Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...
Cemil Usta sezonunun ilk haftasında bu sezon Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantepspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, üç puan için mücadele verecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantepspor maçı için geri sayım başlarken taraftarlar da seyir zevki yüksek geçmesi beklenen ve yeni transferlerin boy göstereceği mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor... Peki, Fenerbahçe Gazişehir Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya dair önemli bilgiler ve özel notlar...
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantepspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezon ligde zor zamanlar geçiren Fenerbahçe, ilk maçına galibiyetle başlamak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Gazişehir Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI izlenebilecek? İşte yanıtı...
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantepspor'u konuk edecek. 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmada Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yardımcılıkları üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER:
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat
GAZİANTEP GAZİŞEHİR: Günay, Morais, Kana Bıyık, Tetteh, Olkowski, Tosca, Diarra, Gökhan, Powlowski, Kayode, Muğdat
FENERBAHÇE LİG PERDESİNİ ARALIYOR
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak Fenerbahçe, 34 haftalık lig mücadelesini evinde Çaykur Rizespor mücadelesiyle noktalayacak.
Ligde son 5 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona 2013-2014'te son şampiyonluğunu elde ettiği dönemde takımı çalıştıran Ersun Yanal ile 4. yıldızı takmanın hesaplarını yaparak giriyor.
Geçen sezon ligi 6. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.
ŞU ANA KADAR 9 TRANSFER YAPILDI
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi.
Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı.
Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ve Diego Reyes'de takıma dahil oldu.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.
KADRODA 13 YABANCI
Fenerbahçe kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor.
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu anda Carlos Kameni (Kamerun), Zanka (Danimarka), Diego Reyes (Meksika), Mauricio Isla (Şili), Jailson (Brezilya), Nabil Dirar (Fas), Miha Zajc (Slovenya), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Victor Moses (Nijerya), Max Kruse (Almanya), Vedat Muriç (Kosova), Michael Frey (İsviçre), Allahyar Sayyadmanesh (İran) yer alıyor.
HÜCUM HATTI TAMAMEN DEĞİŞTİ
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti.
Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı.
Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı.
Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muriç ile güçlendirdi.
Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muriç transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı.
Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti.
Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.
- 19.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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