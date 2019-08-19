Fenerbahçe-Gazişehir mücadelesinden kareler!

Fenerbahçe ligin açılış mücadelesinde sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıda da iki kez fileleri havalandırarak karşılaşmayı 5-0 kazandı. 3 kez beyaz noktaya giden Sarı-Lacivertliler'in golleri Moses (pen.), Vedat Muriç, Emre Belözoğlu (pen.), Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından geldi. İşte Fenerbahçe-Gazişehir mücadelesinden kareler...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:57 Güncelleme: 19.08.2019 22:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





