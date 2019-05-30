Hasan Kartal: Fenerbahçe Vedat Muriç'le ilgileniyor
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Hasan : Vedat Muriç'le ilgileniyor

Hasan Kartal: Fenerbahçe Vedat Muriç'le ilgileniyor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , 'nin gündeminde olan Vedat Muriç için bir bonservis miktarı belirlemediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , 'nin gündeminde olan Vedat Muriç için bir bonservis miktarı belirlemediklerini söyledi. Kartal, Toulouse'un da talip olduğu Kosovalı golcü için, "Vedat'ı isteyenler var. Kimle görüşüp bu işi noktalayacağız bunu bilmiyorum. Ali Koç'la görüşürüz fakat Vedat konusuyla ilgili uzun vadeli görüşmedik. F.Bahçe'nin Vedat'a ilgisinin olduğunu biliyorum" dedi.
  1. 30.5.2019
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