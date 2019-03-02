Heyecan dolu maçta 3 puan Fenerbahçe'nin | Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Aziz, Soldado ve Moses (Pen.) atarken Çaykur Rizespor'un gollerini Melnjak kaydetti.

Çaykur Rizespor karşılaşmanın 42. dakikasında Morozyuk ile kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 28'e çıkartırken 14. sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise 28 puanda kalırken 13. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Süper Lig'in 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, 2000. maça ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray'la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta maçını sarı-kırmızılılardan önce oynadı ve 2000. karşılaşmaya ulaştı. Galatasaray ise yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında Süper Lig'deki 2000. maçına çıkacak.

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ERSUN YANAL'DAN ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadrosunda zorunlu iki değişiklik yaptı.

Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Sadık Çiftpınar cezalı, Nabil Dirar ise sakat olduğu için kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine Serdar Aziz ile Mathieu Valbuena'yı 11'de oynattı.

Öte yandan, sakatlığını atlatan Mehmet Ekici, 8 Şubat'taki Kayserispor maçından sonra ilk kez kadroya girdi.

FREY VAR, SLIMANI YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edilmeyen iki santrfordan Michael Frey, Çaykur Rizespor karşısında yedekler arasında oturdu.

Frey'i kadroya alan Yanal, İslam Slimani'yi ise yine maç listesinin dışında bıraktı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdi.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları stadın tamamına yakınını doldurarak takımlarına destek oldu.

Çaykur Rizesporlu taraftarlar ise deplasman tribününün büyük bölümünü doldurarak takımlarını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için, "Başınız sağ olsun Ankaragücü." diye bağırdı.

AATIF CHAHECHOUHE KADRODA YOK

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatıf Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemedi.

Rize ekibinin en formda isimlerinden biri olan Chahechouhe, İstanbul'a getirilmesine rağmen sakatlığını tam atlatamadığı için kadroya alınmadı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Chahechouhe'nin yerine Nguimbe Nakoulma'yı ilk 11'de oynattı.