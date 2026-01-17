CANLI SKOR ANA SAYFA
Borussia Dortmund Emre Can'la kazandı!

Borussia Dortmund Emre Can'la kazandı!

Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund, sahasında St. Pauli'yi Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle 3-2 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 20:17


Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund ile St. Pauli karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Julian Brandt, 54. dakikada Karim Adeyemi ve 90+6. dakikada Emre Can (p) kaydetti. St. Pauli'nin 62. dakikada James Sands ve 72. dakikada Ricky-Jade Jones ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

SALİH ÖZCAN 83'TE GİRDİ

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 83. dakikasında oyuna dahil oldu.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, bu sezonki 11. yenilgisini alan St. Pauli, 12 puanla son sırada kaldı.

