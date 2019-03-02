3-3 biten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için iddiaya giren A Spor yorumcuları Emre Bol ve Turgay Demir, derbi sonrası A Spor'da Artı Futbol programında yüzleşti. Turgay Demir sözünü tuttu mu? işte cevabı...