Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı!
Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü ‘Obrigado Alex’ Fenerbahçe YouTube kanalında yayınlandı. Videoda Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın 7 yıl sonra tekrar kulübü ziyaretini anlatıyor.
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