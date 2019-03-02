Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Aziz, Soldado ve Moses kaydederken Çaykur Rizespor'un gollerini Melnjak kaydetti. Heyecan dolu Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından verilen demeçleri sizin için derledik.

2 Mart 2019 Cumartesi 22:20 Güncelleme: 02.03.2019 22:53
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından

HASAN KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, hakem kararlarının sonucu etkilediğini ileri sürdü.

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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Güzel ve heyecanlı bir maç izledik. Goller de iyiydi ama bazı sıkıntılı şeyler de yaşanmasa daha iyi olurdu. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu büyük camianın başarılı olmasını isteriz. Her şeyin adil olmasını da isteriz. Biz Fenerbahçe'yi severiz, Fenerbahçe yönetimini de severiz. Onlarla diyaloğumuz çok iyi. Bugünkü ufak tefek sıkıntılı olaylar olmasa daha iyi olurdu." diye konuştu.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından

Hakem kararlarının her zaman konuşulduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından

"Neticede futboldur, biri yenecek, biri yenilecek veya berabere kalınacak. Tabii bu hakem kararları da hep konuşulan şeyler. Merkez Hakem Kurulu yeni değişti. 'Daha iyi olacak' düşüncesi biz kulüp başkanlarında hasıl olmuşken, kafamızda soru işaretlerinin kalması Türk futbolu için iyi değil. 11 kişiyle oynasaydık buradan mutlaka galip ayrılırdık ama 10 kişiyle de gayet iyi oynadık."

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından

"LİGE HEYECAN VEREN ALT SIRALAR"

Hasan Kartal, ligin alt sıralarındaki mücadelenin, şampiyonluk yarışından daha heyecanlı geçtiğini belirtti.

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