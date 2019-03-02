Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Güzel ve heyecanlı bir maç izledik. Goller de iyiydi ama bazı sıkıntılı şeyler de yaşanmasa daha iyi olurdu. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu büyük camianın başarılı olmasını isteriz. Her şeyin adil olmasını da isteriz. Biz Fenerbahçe'yi severiz, Fenerbahçe yönetimini de severiz. Onlarla diyaloğumuz çok iyi. Bugünkü ufak tefek sıkıntılı olaylar olmasa daha iyi olurdu." diye konuştu.