Chelsea'den flaş Victor Moses kararı! - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili Ada basınından sürpriz bir iddia geldi. İngiliz devinin, 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

2 Mart 2019 Cumartesi 22:07 Güncelleme: 02.03.2019 22:08
Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Nijeryalı futbolcu, devre arasında katıldığı sarı-lacivertli takımda kısa sürede gösterdiği etkili performansla taraftarın beğenisini kazanmıştı.

Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

İngiliz devinden 1,5 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki sağ kanat, Fenerbahçe'nin 20. haftada Göztepe ile oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmada sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetmişti.

Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Moses, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'la oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydederek takımının 3 puanı kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!

Sarı-lacivertli formayla performansı günden güne artan Moses ile ilgili İngiltere'de yayın yapan Daily Star gazetesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU (24. HAFTA)

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN