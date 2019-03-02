Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili Ada basınından sürpriz bir iddia geldi. İngiliz devinin, 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli formayla performansı günden güne artan Moses ile ilgili İngiltere'de yayın yapan Daily Star gazetesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.
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