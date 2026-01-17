CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor ile Vanspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Esenler Erokspor ile İmaj Altyapı Vanspor, İstanbul’da oynanan mücadelede gol sesi çıkaramazken taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 21:05
Esenler Erokspor: 0 - İmaj Altyapı Vanspor: 0

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Ali Vardar, Kerem Kalkan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 76 Recep Niyaz), Mor Faye (Dk. 76 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Kanga), Mikail Okyar, Amilton, Kayode (Dk. 81 Catakovic)

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 90+6 Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin, Emir Bars (Dk. 82 Hasan Bilal), Jefferson (Dk. 62 Bekir Can Kara), Hostikka (Dk. 62 Medeni Bingöl), Cedric

Sarı kartlar: Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 84 Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Dk. 74 Batuhan İşçiler (İmaj Altyapı Vanspor)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile İmaj Altyapı Vanspor, golsüz berabere kaldı.

