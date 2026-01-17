Nijerya Afrika Uluslar Kupası’nda üçüncülüğü penaltılarla aldı

Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Nijerya ile Mısır karşı karşıya geldi. Fas'ta oynanan karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Beraberliğin ardından seri penaltı atışlarına geçilirken, Nijerya rakibine 4-2 üstünlük kurarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Mısır ise organizasyonu dördüncü olarak bitirdi.
Nijerya'da Paul Onuachu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Ademola Lookman'a bıraktı. Victor Osimhen mücadelede süre almazken, Wilfred Ndidi de karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası tarihindeki 7. üçüncülüğünü elde etmiş oldu.