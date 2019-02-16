Fenerbahçe Konyaspor ile puanları paylaştı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü Jailson atarken Atiker Konyaspor'un golü Fofana'nın ayağından geldi.
Fenerbahçe bu beraberlik ile puanını 24'e yükselterek 14. sıradaki yerini korudu. Atiker Konyaspor ise 34 puan ile 5. sıraya yükseldi.
Karşılaşmaya hakem Fırat Aydınus'un verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişik ismi sahaya sürdü. Ersun Yanal, Harun Tekin, Eljif Elmas ve Isla'nın yerine Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'a görev verdi.
SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Konyaspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Soldado ile Tolgay, sarı kart cezalısı Isla ve sakatlığı bulunan Mehmet Ekici kadroda yer almadı.
ZAJC İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Devre arasında Empoli'den takıma dahil edilen Zajc, daha önce oynanan hiçbir mücadelede görev almamıştı.
AYKUT KOCAMAN KADIKÖY'DE
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımına karşı uzun bir aranın ardından Kadıköy'e geldi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin başında bulunan ve son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Aykut Kocaman, 271 gün sonra Konya ekibinin başında Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önüne çıktı.
Öte yandan Kocaman'a mücadele başlamadan önce sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çiçek verildi.
- 16.2.2019 20:55
- Güncelleme: 16.2.2019 21:04
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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