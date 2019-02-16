Fenerbahçe Konyaspor ile puanları paylaştı
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Konyaspor ile puanları paylaştı

Fenerbahçe Konyaspor ile puanları paylaştı

'in 22. haftasında , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

'in 22. haftasında , 'nda ağırladığı ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü Jailson atarken Atiker Konyaspor'un golü Fofana'nın ayağından geldi.

Fenerbahçe bu beraberlik ile puanını 24'e yükselterek 14. sıradaki yerini korudu. Atiker Konyaspor ise 34 puan ile 5. sıraya yükseldi.

Karşılaşmaya hakem 'un verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Zenit ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişik ismi sahaya sürdü. Ersun Yanal, , Eljif Elmas ve Isla'nın yerine , Nabil Dirar ve 'a görev verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Soldado ile Tolgay, sarı kart cezalısı Isla ve sakatlığı bulunan kadroda yer almadı.

ZAJC İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Devre arasında Empoli'den takıma dahil edilen Zajc, daha önce oynanan hiçbir mücadelede görev almamıştı.

AYKUT KOCAMAN KADIKÖY'DE

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , eski takımına karşı uzun bir aranın ardından Kadıköy'e geldi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin başında bulunan ve son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Aykut Kocaman, 271 gün sonra Konya ekibinin başında Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önüne çıktı.

Öte yandan Kocaman'a mücadele başlamadan önce sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çiçek verildi.

  1. 16.2.2019 20:55
  2. Güncelleme: 16.2.2019 21:04
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