Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler! - Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden iki takım da birer puanla ayrıldı. Atiker Konyaspor'un golü Fofana'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise Jailson'un ayağından geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24' çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 34 puana yükseldi.
16 Şubat 2019 Cumartesi 20:58 Güncelleme: 16.02.2019 20:58
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Mücadeleden iki takım da birer puanla ayrıldı. Atiker Konyaspor'un golü Fofana'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise Jailson'un ayağından geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24' çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 34 puana yükseldi.

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24' çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 34 puana yükseldi.

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

ATİKER KONYASPOR'DAN KIRMIZI BEKLENTİSİ
Atiker Konyaspor, mücadelenin hemen başında 14. dakikada Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Skrtel için kırmızı kart bekledi. Rakibine sert bir müdahelede bulunan Skrtel, pozisyonda sarı kart gördü. Atiker Konyaspor ise 33. dakikada Jahovic'in kırmızı kart görmesi sonrası, Skrtel'in pozisyonuna tepkisini sosyal medyadan gösterdi. İşte o pozisyon ve paylaşımlar...

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Atiker Konyaspor önce Skrtel'in yaptığı müdaheleyi sosyal medya hesabından paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN