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Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden iki takım da birer puanla ayrıldı. Atiker Konyaspor'un golü Fofana'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise Jailson'un ayağından geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24' çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 34 puana yükseldi.
16 Şubat 2019 Cumartesi 20:58 Güncelleme: 16.02.2019 20:58
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ATİKER KONYASPOR'DAN KIRMIZI BEKLENTİSİ
Atiker Konyaspor, mücadelenin hemen başında 14. dakikada Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Skrtel için kırmızı kart bekledi. Rakibine sert bir müdahelede bulunan Skrtel, pozisyonda sarı kart gördü. Atiker Konyaspor ise 33. dakikada Jahovic'in kırmızı kart görmesi sonrası, Skrtel'in pozisyonuna tepkisini sosyal medyadan gösterdi. İşte o pozisyon ve paylaşımlar...
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