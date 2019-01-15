Fenerbahçe’de öncelik her zaman ligdir!
Bu sözler eski F.Bahçeli Luis Neto’ya ait. Zenit’li oyuncu, “Zordalar ama bu turu etkilemez” dedi.
Zenit'te forma giyen 'eski Kanarya' Luis Neto, Fenerbahçe için lig şampiyonluğunun Avrupa'dan daha önemli olduğunu söyledi. Rus basınına Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeyi değerlendiren tecrübeli stoper, "F.Bahçe'nin ligde 17. sırada yer alması sence Zenit'in lehine mi?" sorusuna, "Öyle düşünmüyorum. Her zaman Fenerbahçe için lig şampiyonluğu Avrupa Ligi'nden daha önemlidir. Zorlu bir süreç atlattılar. Bu sezonki 3. hocaları takımın başında. Bu zor durumdan kurtulmak için elleriden gelenin en iyisini yapacaklardır" karşılığını verdi. Neto, eşleşmenin ardından Soldado ile konuştuğunu da belirterek, "Birbirimize karşı oynamak harika olacak" dedi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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