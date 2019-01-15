Fenerbahçe’de öncelik her zaman ligdir!

Zenit'te forma giyen 'eski Kanarya' Luis Neto, Fenerbahçe için lig şampiyonluğunun Avrupa'dan daha önemli olduğunu söyledi. Rus basınına Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeyi değerlendiren tecrübeli stoper, "F.Bahçe'nin ligde 17. sırada yer alması sence Zenit'in lehine mi?" sorusuna, "Öyle düşünmüyorum. Her zaman Fenerbahçe için lig şampiyonluğu Avrupa Ligi'nden daha önemlidir. Zorlu bir süreç atlattılar. Bu sezonki 3. hocaları takımın başında. Bu zor durumdan kurtulmak için elleriden gelenin en iyisini yapacaklardır" karşılığını verdi. Neto, eşleşmenin ardından Soldado ile konuştuğunu da belirterek, "Birbirimize karşı oynamak harika olacak" dedi.