Fulham’dan Isla teklifi – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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’dan Isla teklifi

Fulham’dan Isla teklifi

Isla'ya İngiliz ekibi kanca attı.

Isla'ya İngiliz ekibi kanca attı. Ada temsilcisinin, oyuncunun menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı bildirildi ve 30 yaşındaki sağ bek için 3 milyon euro önerdiği kaydedildi. yönetiminin ise 5 milyon euro istediği ifade edildi.

  1. 11.1.2019
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