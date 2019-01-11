Fulham’dan Isla teklifi
Şilili Mauricio Isla'ya İngiliz ekibi Fulham kanca attı.
Şilili Mauricio Isla'ya İngiliz ekibi Fulham kanca attı. Ada temsilcisinin, oyuncunun menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı bildirildi ve 30 yaşındaki sağ bek için 3 milyon euro önerdiği kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin ise 5 milyon euro istediği ifade edildi.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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