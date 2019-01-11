Fulham’dan Isla teklifi

Şilili Mauricio Isla'ya İngiliz ekibi Fulham kanca attı. Ada temsilcisinin, oyuncunun menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı bildirildi ve 30 yaşındaki sağ bek için 3 milyon euro önerdiği kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin ise 5 milyon euro istediği ifade edildi.