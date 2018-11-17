Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Obradovic'den 'e: evlat!

    Obradovic'den <a href="/index/jan-vesely?id=3c7fc144-d955-4b8b-b1f4-c34541ee69f2" class="" rel="tag">Jan Vesely</a>'e: <a href="/index/once?id=03e920c8-b0a4-4854-a892-aab416198adb" class="" rel="tag">Önce</a> evlat!

    ’nin Çek basketbolcusu , Salı günü baba olmanın sevincini yaşadı. Ertesi gün çocuğunu bırakıp 'da maçına çıkacaktı. Antrenör Obradovic ise “Evlat daha önemli” diyerek babalık yaptı. Sporcuya izin çıktı. Sarı-Lacivertliler ise Vesely’siz Yunan ekibini evinde bozguna uğrattı.

    Maçların ardından akıllarda kalan tek şey galibiyet ya da mağlubiyet değildi. Erkek Basketbol Takımı, büyük bir insanlık örneği sergiledi. Takımın başarılı sporcularından Çek basketbolcu 'in eşi Natalia, geçtiğimiz Salı, "Liam" adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdi. Baba olan Vesely'in oğlundan maç için ayrılması gerekti. Çünkü forma giydiği , 15 Kasım'da Yunan ekibi ile karşı karşıya gelecekti. Çiçeği burnunda baba, takımıyla 'a gitmek için hazırlıklar yaparken, Fenerbahçe en baba hareketini gösterdi.

    'ÖNCE EVLAT' DEDİ
    Baş antrenörü , "Evlattan daha önemli bir şey yok" diyerek, 'nin günü yavrusuyla geçirmesine izin verildi. Vesely'siz maça çıkan Sarı-Lacivertliler ise Olympiacos'u evinde devirdi. Sarılacivertli takım, üst üste sayılar alarak karşılaşmayı 73-72 galip bitirdi. Fenerbahçe, galibiyeti Vesely'e armağan etti.

    KOÇ'UM BENİM!
    Litvanyalı Obradovic'in öğrencisi olan BC Zalgiris'in koçu eski basketbolcu Sarunas Jasikevicius de hocasının izinden gitmişti. 2 yıl yarı final serisinin ortasında takımının en önemli oyuncusu Lima'ya 'doğum izni' vermişti. Jasikevicius kendisini eleştirenlere de "Dünyada hiçbir şey bir çocuğun doğumundan daha önemli değil" demiş ve tarihe geçmişti.
    1. 17.11.2018 11:13
    2. Güncelleme: 17.11.2018 11:14
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