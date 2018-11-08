Tur için her türlü fırsat var – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Tur için her türlü fırsat var

    Tur için her türlü fırsat var

    Koeman'la toplantıya katılan Ayew “Kafa kafaya gidecek bir maç bekliyorum. Bu turu geçmek için her türlü fırsatımızın olduğunu düşünüyorum” dedi

    Tecrübeli oyuncu ayrıca "Takım olarak iyiye gidiyoruz. Bu akımın büyüklüğünü en kısa sürede ortaya koyarız" diye konuştu.
    1. 8.11.2018
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