Tur için her türlü fırsat var

Koeman'la toplantıya katılan Ayew “Kafa kafaya gidecek bir maç bekliyorum. Bu turu geçmek için her türlü fırsatımızın olduğunu düşünüyorum” dedi

Tecrübeli oyuncu ayrıca "Takım olarak iyiye gidiyoruz. Bu akımın büyüklüğünü en kısa sürede ortaya koyarız" diye konuştu.