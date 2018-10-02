Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu, topun ağzındaki isim konumuna gelmişti.
Sarı Lacivertliler'den ayrılacağına yönelik iddialar artık iyiden iyiye artmaya başlayan Hollandalı teknik adamla ilgili bir yorum da vatandaşı ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'tan geldi.
Hollandalı efsane, ülkesinde yayın yapan NOS televizyonunda katıldığı Studio Voetbal programında Cocu'nun takımdaki geleceğinden artık korktuğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:
"Cocu, PSV Eindhoven'da da vasat bir başlangıç yapmıştı. Ancak orası Herdgang (PSV'nin antrenman tesisleri) değil.
Cocu, bir anda İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti. Dolayısıyla aradaki zıtlık çok büyük."
- 1.10.2018 12:02
- Güncelleme: 2.10.2018 01:19
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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