Rıdvan Dilmen: 'Volkan seneye yok'

"Hem Comolli'yi hem Cocu'yu getiriyorsun futbolu yönetmeye ve bu iki kişi de ülkeyi sıfır tanıyor. Bu ikisi de Rize'ye nasıl gidileceğini bile bilmiyor. Rize ile Fenerbahçe maça çıkarken istatistikleri eşitti. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz sıfır hazırlıklı futbol takımını bu günlere getiriyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın."