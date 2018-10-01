Rıdvan Dilmen: Volkan seneye yok - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Rıdvan Dilmen: 'Volkan seneye yok'

    Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın devre arasında ve sonrasında Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında değerlendirmelerde bulundu.
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 11:29:46 Güncelleme: 11:34:41
    Rıdvan Dilmen: 'Volkan seneye yok'
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    • 17
    Rıdvan Dilmen: Volkan seneye yok

    İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
    "Tribünlerde bir tezahürat var 'Vallahi rezalet, billahi rezalet' diye bu Fener gerçekten rezalet. Çaykur Rizespor takımının muhteşem konsantrasyonu ve iyi oyununu da belirtmek lazım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaptığımız yayından dolayı tepkiler aldık. Ali Koç'un da taraftarlara 'Beşiktaş'ı ezdik' diye cevap verdiğini gördük."

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Rıdvan Dilmen: 'Volkan seneye yok'
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    Rıdvan Dilmen: Volkan seneye yok

    "Rize yakaladı. Aslında Beşiktaş düşünsün. Fenerbahçe derbide 50 bin taraftarıyla ciğerden oynadığı için bir puan aldı. Beşiktaş'ın ölüsü puan aldı. Maç 2-0 bitse farklı cümleler kullanabilirdim. Fenerbahçe üçüncüyü yemezse toleransım vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca büyük bir holdingde önemli bir ailede binlerce insanı çalıştırıyor. Restoran her gün iflas ediyor. Beşiktaş maçından beri geminin yürümediğini görüyoruz."

    Rıdvan Dilmen: 'Volkan seneye yok'
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    Rıdvan Dilmen: Volkan seneye yok

    "FENERBAHÇELİ ÜZGÜN..."
    "Taraftar da, matematik hocası da, işçisi de bunu görüyor. Ayıp yoktur futbolda. Ayrılıklar da olabilir. Ali bey büyük bir heyecanla geldi. Hata da yapabilir. Teknik direktör hatası da olabilir. Kötü insan demem mümkün değil."

    Rıdvan Dilmen: 'Volkan seneye yok'
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    Rıdvan Dilmen: Volkan seneye yok

    "Hem Comolli'yi hem Cocu'yu getiriyorsun futbolu yönetmeye ve bu iki kişi de ülkeyi sıfır tanıyor. Bu ikisi de Rize'ye nasıl gidileceğini bile bilmiyor. Rize ile Fenerbahçe maça çıkarken istatistikleri eşitti. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz sıfır hazırlıklı futbol takımını bu günlere getiriyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın."

    Rıdvan Dilmen: 'Volkan seneye yok'
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    Rıdvan Dilmen: Volkan seneye yok

    "2 SENE ÇÖPE GİDER"
    "Haftaya Başakşehir maçı var sonra da ara var. Başakşehir'i yenerse Fenerbahçe Cocu ile devam eder ve 2 sene daha çöpe gider. Oyuncular yırtmasın bu arada. Çubukluyu giyiyorsan mücadele edeceksin. Erken radikal karar almayayım diyordur."

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