Rıdvan Dilmen: 'Volkan seneye yok'
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
"Tribünlerde bir tezahürat var 'Vallahi rezalet, billahi rezalet' diye bu Fener gerçekten rezalet. Çaykur Rizespor takımının muhteşem konsantrasyonu ve iyi oyununu da belirtmek lazım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaptığımız yayından dolayı tepkiler aldık. Ali Koç'un da taraftarlara 'Beşiktaş'ı ezdik' diye cevap verdiğini gördük."
"Rize yakaladı. Aslında Beşiktaş düşünsün. Fenerbahçe derbide 50 bin taraftarıyla ciğerden oynadığı için bir puan aldı. Beşiktaş'ın ölüsü puan aldı. Maç 2-0 bitse farklı cümleler kullanabilirdim. Fenerbahçe üçüncüyü yemezse toleransım vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca büyük bir holdingde önemli bir ailede binlerce insanı çalıştırıyor. Restoran her gün iflas ediyor. Beşiktaş maçından beri geminin yürümediğini görüyoruz."
"Hem Comolli'yi hem Cocu'yu getiriyorsun futbolu yönetmeye ve bu iki kişi de ülkeyi sıfır tanıyor. Bu ikisi de Rize'ye nasıl gidileceğini bile bilmiyor. Rize ile Fenerbahçe maça çıkarken istatistikleri eşitti. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz sıfır hazırlıklı futbol takımını bu günlere getiriyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın."