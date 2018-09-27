Potada rakip Maccabi – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Potada rakip Maccabi

    Potada rakip Maccabi

    Fenerbahçe, ’da bugün başlayacak turnuvada ekibiyle kozlarını paylaşacak

    Enerji Salonu'nda önceki gün medya tanıtımı yapan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ikinci önemli turnuvaya başlıyor. Zadar Kupası'nda birinci olan sarı-lacivertliler, bu kez 'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda sahne alacak. Temsilcimiz, ilk maçında bugün ekibi Maccabi ile karşılaşacak. BeIN Sports 3'ten yayınlanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Turnuvadaki diğer iki takım ise Panathinaikos ile Khimki.
    1. 27.9.2018
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