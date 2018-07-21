24 Temmuz’da konuşacak – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’da konuşacak

    24 Temmuz’da konuşacak
    BAŞKAN , 'da FB TV'de sarı-lacivertli camiaya seslenecek. Kulüpten yapılan açıklamada, başkanın seçim döneminden bu yana yaşananlar, kulübü nelerin beklediği ve planlanan yol haritası konularında merak edilenler hakkında konuşacağı bildirildi.
    1. 21.7.2018
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