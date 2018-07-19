‘Anlat dayı dinliyorum’ – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    dayı dinliyorum’

    ‘Anlat dayı dinliyorum’
    Kaptan ile 'ın dostluğu 'de de devam ediyor. Ozan, Volkan ile birlikte Lozan'da kol kola yürürken bir fotoğrafını paylaştığı instagram hesabına, " dayı dinliyorum" diye yazdı. Moralli gözüken iki oyuncu, antrenmanlarda da hırslarıyla göz dolduruyor.
    1. 19.7.2018
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