Fenerbahçe’nin hedefi Kehinde – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’nin hedefi Kehinde

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’nin hedefi Kehinde

    'ın genç yeteneği 'nin 'nin hedefinde olduğu iddia edildi.

    'ın genç yeteneği 'nin 'nin hedefinde olduğu iddia edildi. Manchester Evening, 20 yaşındaki oyuncunun Kanarya'nın radarına girdiğini yazdı. Oyuncunun Anderlecht, Amiens, ve Brann gibi takımlara da önerildiği ve F.Bahçe için son kararı Cocu'nun vereceği kaydedildi.

    1. 1.7.2018
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