Manchester United'ın genç yeteneği Tosin Kehinde'nin Fenerbahçe'nin hedefinde olduğu iddia edildi. Manchester Evening, 20 yaşındaki oyuncunun Kanarya'nın radarına girdiğini yazdı. Oyuncunun Anderlecht, Amiens, Red Bull Salzburg ve Brann gibi takımlara da önerildiği ve F.Bahçe için son kararı Cocu'nun vereceği kaydedildi.