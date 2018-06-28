Bamba’yı Lille kaptı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bamba’yı kaptı

    Bamba’yı <a href="/index/lille?id=fb1ae0be-e85e-4197-b3a9-8bffd568f2ab" class="" rel="tag">Lille</a> kaptı

    'nin gözdesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    'nin gözdesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, ile anılan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun için sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. Son olarak S.Etienne'de forma giyen Bamba pazar günü imza atacak.

    1. 28.6.2018
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