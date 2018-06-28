Fenerbahçe'nin gözdesi Jonathan Bamba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Lille için sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. Son olarak S.Etienne'de forma giyen Bamba pazar günü imza atacak.