Bamba’yı Lille kaptı
Fenerbahçe'nin gözdesi Jonathan Bamba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin gözdesi Jonathan Bamba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Lille için sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. Son olarak S.Etienne'de forma giyen Bamba pazar günü imza atacak.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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