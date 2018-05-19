Aykut Kocaman istifa edecek
Aykut Kocaman, maçtan sonra büyük ihtimalle istifa edecek. 53 yaşındaki çalıştırıcı, yeni yönetimin önünü açmak için böyle bir hamlede bulunacak.
Taraftara çağrı
Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, Kadıköy'de Atiker Konyaspor'la oynayacakları son maçta tribün desteği istedi. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal, taraftarlara "Maça gelin" çağrısı yaparken, bazı futbolcular ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tribünlerin tamamen dolması için özel çaba sarf ediyorlar.
- 19.5.2018
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Beşiktaş'tan farklı veda!
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gsli ado şampiyonluğumuzu kutlayan beşiktaşlı kardeşlerime buradan teşekkür eder avrupa da beşiktaşımıza başarılar dilerim büyüksün beşiktaş
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Kanarya, 22’nci kez ligi ikinci tamamladı
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22 kez ikincilik birileri hep ikinciliği şerefli der dururdu demekki en şerefli takim fenerbahce istatistik ortada
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
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Gurbetci Yargitay Sike davasi kararini niye vermiyor ?
Aykut Kocaman istifa edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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