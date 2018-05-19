Aykut Kocaman istifa edecek – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    istifa edecek

    Aykut Kocaman istifa edecek

    , maçtan sonra büyük ihtimalle istifa edecek. 53 yaşındaki çalıştırıcı, yeni yönetimin önünü açmak için böyle bir hamlede bulunacak.

    Durumu genel kuruldan sonra netlik kazanacak olan Kocaman, önceki gün Spor'da katıldığı programda bunun sinyallerini şu sözlerle vermişti: "2-3 gün düşünüp karar vereceğim. Sözleşmem 1 yıl daha devam ediyor; ancak burada sözleşme sürelerine çok bağlı değiliz, Ciddi bir seçim süreci var. Bakacağız."

    Taraftara çağrı
    teknik heyeti ve futbolcular, 'de 'la oynayacakları son maçta tribün desteği istedi. Kaptanlar ve , taraftarlara "Maça gelin" çağrısı yaparken, bazı futbolcular ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tribünlerin tamamen dolması için özel çaba sarf ediyorlar.
    1. 19.5.2018
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