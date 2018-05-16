9 sene sonra bir ilk oldu – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    9 sene sonra bir ilk oldu

    9 sene sonra bir ilk oldu
    F.Bahçe, 'te farklı kazanırken, 9 yıl sonra ilk kez bir maçta 7 gol attı. En son 2009'da Hacettepe'yi 7-0 yenen Kanarya, deplasmanda ise 29 yıl aradan sonra 7 gol (Eskişehir'i 7-2 yenmişti) birden buldu. Sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra bir maçın ilk yarısında 3'ten fazla attı.
    1. 16.5.2018
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