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    29 Nisan 2018, Pazar
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    deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti | Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti

    Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti | Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti

    F.Bahçe, Kasımpaşa’yı da yendi, galibiyet serisi 5 maça çıktı. Başakşehir ve Beşiktaş’ın üzerine çıktı, Galatasaray’ı yakaladı

    Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında bir büyük engeli daha döndü. Zorlu fikstürünü tamamladıktan sonra önüne gelen rakipleri bir bir deviren sarı-lacivertliler dün de Kasımpaşa karşısındaydı. Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da devirerek puanını 63'e yükseltti. Kanarya böylece maç fazlasıyla Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı takımla gol averajı farkını da 3'e kadar indirdi. F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın ise 1'er puan önüne geçti.

    1. 28.4.2018 20:55
    2. Güncelleme: 29.4.2018 01:41
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