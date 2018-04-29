Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti | Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti
F.Bahçe, Kasımpaşa’yı da yendi, galibiyet serisi 5 maça çıktı. Başakşehir ve Beşiktaş’ın üzerine çıktı, Galatasaray’ı yakaladı
Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında bir büyük engeli daha döndü. Zorlu fikstürünü tamamladıktan sonra önüne gelen rakipleri bir bir deviren sarı-lacivertliler dün de Kasımpaşa karşısındaydı. Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da devirerek puanını 63'e yükseltti. Kanarya böylece maç fazlasıyla Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı takımla gol averajı farkını da 3'e kadar indirdi. F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın ise 1'er puan önüne geçti.
- 28.4.2018 20:55
- Güncelleme: 29.4.2018 01:41
-
Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
-
Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
-
Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
Toplam 1
Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti | Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.