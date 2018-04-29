Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti | Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti

Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında bir büyük engeli daha döndü. Zorlu fikstürünü tamamladıktan sonra önüne gelen rakipleri bir bir deviren sarı-lacivertliler dün de Kasımpaşa karşısındaydı. Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da devirerek puanını 63'e yükseltti. Kanarya böylece maç fazlasıyla Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı takımla gol averajı farkını da 3'e kadar indirdi. F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın ise 1'er puan önüne geçti.



